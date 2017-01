In den beiden Riesenslaloms in Semmering kurz vor dem Jahreswechsel hatte Lara Gut das Podium als Vierte und Sechste knapp verpasst. In Maribor stehen die Vorzeichen gut, dass es mit einer Klassierung unter den ersten drei wieder klappen könnte. Der knappe Rückstand lässt sogar auf den zweiten Saisonsieg im Riesenslalom nach jenem beim Prolog im Oktober in Sölden hoffen.

Eine gute Leistung zeigte auch Simone Wild. Die Zürcherin büsste neun Zehntel auf Mikaela Shiffrin ein. Die durch eine Erkältung geschwächten Wendy Holdener und Mélanie Meillard waren eine halbe Sekunde langsamer als Simone Wild. Mit der Nummer 62 schaffte auch Rahel Kopp die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Mikaela Shiffrin legte mit ihrer Bestzeit die Grundlage für den dritten Sieg in Folge in dieser Disziplin, nachdem sie in Semmering das Double geschafft hatte. Schon bei jenen zwei Erfolgen war Mikaela Shiffrin im ersten Durchgang die Schnellste gewesen.

Schneller als Lara Gut waren auch die Italienerin Sofia Goggia, die Aufsteigerin des Winters, und Tessa Worley. Die Französin, Weltmeisterin 2013, fand in diesem Winter endgültig den Tritt wieder, nachdem sie durch einen vor drei Jahren erlittenen Kreuzbandriss zurückgeworfen worden war. Tessa Worley ist wie Mikaela Shiffrin zweifache Saisonsiegerin im Riesenslalom.

Deutliche Aufwärtstendenz zeigte im ersten Lauf auch Anna Veith. Die Österreicherin, die nach den im Oktober 2015 erlittenen schweren Knieverletzungen in Semmering mit den Rängen 49 und 25 ihr Comeback gegeben hatte, liegt im Zwischenklassement auf Platz 7.

Bei den einheimischen Zuschauern das grösste Interesse generierte natürlich Tina Maze. Die Slowenin, die im vorletzten März ihr letztes Weltcup-Rennen vor ihrer Pause bestritten hatte, unterbrach ihre Fahrt nach nach rund einer halben Minute, um bei ihrem Trainer und Lebensgefährten Andreas Massi kurz innezuhalten. Nach dem letzten Tor schnallte sie die Ski ab und überschritt die Ziellinie zu Fuss. Es war das untrügliche Zeichen dafür, dass sie wie schon im Oktober in Sölden angekündigt in Maribor ihr letztes Weltcup-Rennen bestritten hat. Zuletzt hatte sie in Interviews angedeutet, über den Zeitpunkt ihres Karriere-Endes noch nicht vollends im Klaren zu sein.

Maribor (SLO). Weltcup-Riesenslalom der Frauen. Stand nach dem 1. Lauf: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:8,13. 2. Sofia Goggia (ITA) 0,07 zurück. 3. Tessa Worley (FRA) 0,20. 4. Lara Gut (SUI) 0,36. 5. Manuela Mölgg (ITA) 0,46. 6. Ana Drev (SLO) 0,54. 7. Viktora Rebensburg (GER) 0,59. 8. Anna Veith (AUT) 0,69. Ferner: 12. Simone Wild (SUI) 0,91. 18. Wendy Holdener (SUI) 1,37. 20. Mélanie Meillard (SUI) 1,41. 25. Rahel Kopp (SUI) 2,02. - Nicht im 2. Lauf: 36. Jasmina Suter (SUI) 2,52. - Ausgeschieden u.a.: Tina Weirather (LIE), Federica Brignone (ITA), Tina Maze (SLO).