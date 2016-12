In den vergangenen zwei Weltcup-Saisons stand Lara Gut je zweimal am Start eines Spezial-Slaloms. Bei allen vier Versuchen verpasste die Tessinerin jeweils die Qualifikation für den Finaldurchgang der besten 30.

Im letzten Winter erfolgten Guts Slalom-Starts Mitte Dezember in Are sowie Anfang März in Jasna jeweils im Hinblick auf einige Tage später folgenden Einsätze in der Kombination. So dürfte es auch in diesem Fall gelagert sein. Am Freitag in einer Woche steht in Val d'Isère die erste Kombination auf dem Programm.

Während Gesamtweltcupsiegerin Gut im bisherigen Saisonverlauf schon zwei Siege und ein 2. Platz herausgefahren hat, steht Teamkollegin Charlotte Chable vor dem Saison-Debüt. Die Waadtländerin hatte sich Anfang Oktober im Slalom-Training in Saas-Fee eine Kompressionsfraktur des linken Sprungbeins zugezogen.