St. Moritz und Rico Peter, diese Kombination scheint definitiv nicht zu passen. Auch im x-ten Anlauf auf der ungeliebten Natureisbahn im Engadin hat es für den 33-jährigen Kölliker nicht zum erhofften Top-Resultat gereicht. Im Gegenteil: Es setzte einmal mehr eine herbe Enttäuschung ab.

Im zweiten Durchgang des gestrigen Zweierbob-Wettkampfs stellte es Peters Schlitten nach dem Einstieg am Ende der Startbahn quer, womit die vielversprechende Ausgangslage nach dem ersten Lauf auf einen Schlag dahin war. Statt die sechs Hundertstelsekunden Rückstand auf den zweitklassierten Deutschen Francesco Friedrich wettzumachen, wuchs Rico Peters Hypothek auf den späteren Sieger Johannes Lochner bis ins Ziel auf 1,5 Sekunden an. Langsamer als er war im zweiten Lauf einzig das zweite Schweizer Duo um Pilot Beat Hefti und Sandro Ferrari.

Entsprechend frustriert trat der Aargauer nach seinem 15. Platz anschliessend vor die Medien. «Ich hätte besser alles so gemacht wie im ersten Lauf», meinte Peter. Das Missgeschick sei deshalb zustande gekommen, weil er und sein Anschieber Alex Baumann einen längeren Anlauf nahmen als üblich. «Alex lief gar noch weiter als ich, aber da war die Spur schon zu Ende», erklärte Peter.

Seinem Teamkollegen wollte er allerdings nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Sein Ärger zielte mehr in Richtung Trainerstab. Obwohl sich Rico Peter diplomatisch gab, liess er zwischen den Zeilen durchblicken, dass mit seinen kritischen Worten Thomas Lamparter, ehemaliger Schweizer Spitzen-Anschieber und aktueller Chef Leistungssport bei Swiss Sliding, gemeint war. «Unser Starttrainer hat den ersten Lauf analysiert und meinte, Alex und ich müssen weiter laufen», erklärte Peter, «ich glaube, jetzt hat er für einmal einen grossen Fehler gemacht».

Baumanns Rückkehr

So waren im Schweizer Lager am Ende einmal mehr hängende Köpfe auszumachen. Dabei sah es zuerst ganz danach aus, dass Rico Peter die gewünschte Reaktion auf die ebenfalls enttäuschenden Europameisterschaften in Winterberg gelingen würde. Bis zu diesem Zeitpunkt ging auch die gewählte Taktik auf, erstmals in dieser Weltcup-Saison auf Alex Baumann als Tempomacher zu setzen.

Der 27-jährige Appenzeller, der letzten Sommer ins Team Peter wechselte, fiel wegen eines Muskelrisses im Adduktorenbereich den ganzen Herbst aus und kehrte nun in St. Moritz auf die internationale Bühne zurück. «Es war ein Stück weit auch ein Test mit Alex, um zu sehen, wie es ihm nach seiner Verletzung geht», sagte Peter.

Bereits heute erhält das Duo gemeinsam mit Simon Friedli und Thomas Amrhein im Viererbewerb die Chance auf eine Wiedergutmachung. Wenigstens mit dem grossen Schlitten sollen die positiven Trainingsresultate bestätigt werden. «Am Sonntag ist alles vergessen und wir greifen nochmals an», sagte Rico Peter.