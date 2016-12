Rast musste sich im norwegischen Skiort lediglich der französischen Siegerin Clara Direz und der Einheimischen Kristin Anna Lysdahl geschlagen geben. Mit der zweitbesten Laufzeit verbesserte sie sich im zweiten Durchgang um acht Positionen und stiess von Platz 11 auf 3 vor.

Bereits in den ersten drei Europacup-Rennen des Winters hatte sich Rast in Trysil zweimal in den Top 10 klassiert: Im Slalom wurde sie Fünfte, im Riesenslalom Siebte. Bei ihrem Weltcup-Debüt Ende Oktober in Sölden verpasste Rast im Riesenslalom den zweiten Lauf als 32. nur knapp.

Mit Rahel Kopp schaffte in Kvitfjell eine zweite Schweizerin den Sprung unter die besten zehn. Die Sarganserin wurde mit 1,45 Sekunden Rückstand Siebte.