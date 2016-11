Das berühmteste Sturzopfer ist Roland Collombin, der als erster Schweizer im gleichen Jahr Wengen und Kitzbühel gewann. In der Abfahrt 1974 verliert er bei einer Bodenwelle im Startabschnitt das Gleichgewicht und hebt ab. Nach einem 30-Meter-Flug landet «La Colombe» (die Taube) auf dem Rücken – und ein paar Stunden später im Paraplegiker-Zentrum, damals noch in Basel beheimatet. Er hat Glück und kann nach mehrmonatigem Aufenthalt das Training wieder aufnehmen. Im Dezember 1975 gibt er sein Comeback. Und stürzt wieder. An der genau gleichen Stelle wie vor einem Jahr, wo sonst kein anderer zu Boden ging. Wieder Paraplegikerzentrum, wieder Glück, aber die Karriere des Haudegens aus dem Val de Bagnes (8 Weltcupsiege) ist vorbei. Die nach ihm benannte «bosse à Collombin» wird nivelliert.

Während Collombins zweitem Sturz standen die Flaggen bereits auf halbmast. Zwei Tage vorher war der 19-jährige Michel Dujon, Frankreichs grösstes Talent, in einen Skiliftmast geprallt und hatte sich tödliche Kopfverletzungen zugezogen. Im jugendlichen Leichtsinn machte er Gleittests auf dem Trassee eines Skilifts und verkantete.