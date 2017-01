Die zweite Etappe der Tour de Ski im Val Müstair dürfte für Dario Cologna wegweisend sein. Vor einem Jahr startete der Bündner in Lenzerheide mit einem 6. Platz im Sprint ebenfalls erfolgsversprechend, verlor aber am 2. Tag über 30 km über eineinhalb Minuten auf Sieger Sundby. Diesmal geht es im Massenstartrennen am Neujahrstag nur über 10 km.

"Das wird ein sehr spezielles Rennen", glaubt Cologna. Die grosse taktische Frage wird sein, ob man die eigentlich im klassischen Stil zu laufende Strecke mit Skating-Ski und Doppelstockstössen absolvieren könne. Vor allem die Abfahrten würden für Skating-Ski sprechen.

"Was ist schneller", fragte der Schweizer am Samstag rhetorisch und lachte: "Das weiss man meist erst nach dem Rennen." Er wollte sich erst nach weiteren Tests am Sonntag entschieden.