Im entscheidenden vierten Lauf verlor Luca Aerni gegen Stefan Luitz um eine Hundertstelsekunde. Zuvor hatte auch Wendy Holdener ihren Lauf gegen Lena Dürr verloren, sie allerdings recht deutlich. Daniel Yule (gegen Linus Strasser) und Mélanie Meillard (gegen Marina Wallner) gewannen ihre Duelle, doch beim Schlussstand von 2:2 gaben die beiden besten Zeiten pro Geschlecht um drei Hundertstel den Ausschlag für Deutschland.

Die Schweiz konnte in Aspen nicht an ihre schöne Serie der Vorjahre anknüpfen. 2014 in Lenzerheide, 2015 in Méribel und 2016 in St. Moritz hatten durchwegs Siege im Team-Wettkampf resultiert. Doch diesmal schnitt das Schweizer Quartett so ab wie zumeist an den Weltmeisterschaften, an denen es seit 2005 nur eine einzige Bronzemedaille gegeben hat.