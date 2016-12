Der Münstertaler büsste in seiner Heimat nicht all zu viele Bonussekunden auf die Tour-Favoriten ein, obwohl Martin Johnsrud Sundby oder Alex Harvey in den Final vorstiessen.

Der Russe Sergej Ustjugow setzte sich überlegen vor dem Italiener Federico Pellegrino und dem Norweger Finn Haagen Krogh durch. Ustjugow liegt nun 48 Sekunden vor Cologna, Sundby deren 30. Der Rückstand des Schweizers hält sich also in Grenzen, zumal er im Prolog mit Platz 7 eine tolle Leistung gezeigt hatte. Da in der Tour de Ski in diesem Winter nur ein Sprint im Programm steht, scheint für den Schweizer nun doch einiges möglich zu sein.

Cologna zeigte die beste Leistung des Schweizer Männer-Teams, das vier Läufer in die Top 30 brachte.