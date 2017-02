Der Toggenburger Ammann und der Waadtländer Peier landeten in der Qualifikation nach Flügen auf 128 beziehungsweise 118 m im 15. und 34. Rang. Der Luzerner Gregor Deschwanden muss nach der Weite von 108 m am ersten von zwei Springen in Südkorea zuschauen. Den stärksten Eindruck in den insgesamt drei Sprüngen vom Dienstag hinterliessen der Pole Kamil Stoch, vor drei Jahren als Doppel-Olympiasieger aus Sotschi abgereist, und der Österreicher Stefan Kraft.