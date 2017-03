So weit wird es nicht kommen. «Wir sind mit den Regeln nicht einverstanden, die momentan gelten. Deshalb werden wir gegen diese Entscheide Rekurs erheben», sagt Sion-Anwalt Alexandre Zen-Ruffinen. Aus sportlicher Sicht machen diese Regeln auch kaum Sinn. Denn um einen jungen oder vormals verletzten Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen, gibt es naturgemäss nichts Besseres als Spielpraxis.

Entsprechend haben neben Sion auch Vereine wie der FC Basel, YB, Thun oder GC gegen die Auflagen verstossen. Aber bei all diesen Vereinen waren es Einzelfälle, Sion setzte im Nachwuchs in 17 von 19 Runden Spieler ein, die laut Gesetz nicht zum Einsatz hätten kommen dürfen.

So könnte künftige Lösung aussehen

Die «Schweiz am Wochenende» machte dies publik und schrieb von einem Gesetzesbruch mit Kalkül. Tatsächlich sind im Hintergrund seit Monaten Gespräche am Laufen zwischen der Swiss Football League (SFL) und dem Staatssekretariat für Migration (SEM). Die Vereine sind mit der Bitte an Liga-Boss Claudius Schäfer herangetreten, mit Staatssekretär Mario Gattiker eine Lösung zu suchen, die sportlich Sinn ergibt, also die Regeln anzupassen. Dieser Prozess ist am Laufen, dauert allerdings sehr lange, weil alle Kantone ihr Einverständnis zur Anpassung dieser Regeln geben müssen.

Beim FC Sion geht man nun offenbar davon aus, dass die neuen Regeln schon auf kommende Saison hin in Kraft treten. Sie sollen vorsehen, dass Klubs künftig Spieler aus Drittstaaten in ihren Nachwuchsmannschaften einsetzen dürfen, sofern sie auf der Kontingentsliste der ersten Mannschaft stehen. 25 Spieler können die Klubs auf diese Liste setzen, und nur wer dort vermerkt ist, darf in der Super League eingesetzt werden. Die Regelung scheint sinnvoll, da man nur Spieler auf diese Liste nimmt, die auch das entsprechende Potenzial haben.

Noch aber gelten die alten Vorschriften. Wann die neuen in Kraft treten könnten, dazu will sich niemand äussern. Es könnte also eng werden für den FC Sion.