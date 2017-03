Das Fazit bis heute lautet: Es ist teilweise geglückt. Das Erfreuliche an der Entwicklung sind vor allem die Resultate. Unter Petkovic siegte die Schweiz in Spielen wie gegen Litauen, Estland oder die Färöer bis anhin immer. Mit Ausnahme des 2:1 in Litauen sogar ohne Gegentor.

Schlimme Pleiten verhindert

Petkovics schlimmste Niederlage war jenes 0:1 in Slowenien im Herbst 2014 zu Beginn seiner Amtszeit. Doch erstens sind die Slowenen höher einzustufen als Lettland. Und zweitens vermied Petkovic weitere Aussetzer erfolgreich. Seine Bilanz im Vergleich zu den Jahren zuvor ist jedenfalls gut.

Als die Schweiz letztmals zu Hause in der WM-Qualifikation Lettland empfing, im Oktober 2008, musste sie gerade die epische Pleite gegen Luxemburg (1:2) verdauen. Es wurde ein erdauerter Pflichtsieg, 2:1 gegen ein bescheidenes Team. Danach folgte eine Phase, in der sich die Schweiz immer wieder abmühte an Gegner ohne grossen Namen. In Lettland gab es nur ein 2:2. Es gab später in der Qualifikation für die EM 2012 die Niederlagen in Montenegro und gegen Wales, es gab das Unentschieden gegen Bulgarien. Nie machte das Team dabei unter Ottmar Hitzfeld einen wirklich souveränen Eindruck.