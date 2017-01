Roger Federer bezwingt Stan Wawrinka im Halbfinal des Australian Opens. Es war ein dramatisches Spiel, in dem sich Wawrinka nach Rückstand bravourös zurückkämpfte – doch am Ende obsiegte Federer. Und das sagte er im Platzinterview und gegenüber SRF nach dem Spiel.

Roger Federer über das Spiel gegen Stan Wawrinka:



«Ich bin etwas durcheinander vom Match. Die ersten zwei Sätze sind total normal abgelaufen. Wir spielten beide gut. Stan kam zu guten Chancen und hatte einige Breakbälle. Die zwei Sätze hätten ebenso an ihn gehen können. Deshalb war es umso wichtiger für mich, diese zu gewinnen.

Im dritten Satz habe ich mich eigentlich immer noch wunderbar gefühlt. Ich wollte aggressiv spielen und das ist mir anfangs auch gelungen. Doch Stan war nach seinem Verletzung-Time-Out entspannter und hat offensiv aufgespielt. Dann habe ich begonnen, schlecht zu servieren und ihm damit die Möglichkeit gegeben, zu punkten. Die hat er auch genutzt.

Ich musste sehr kämpfen, um wieder zurück ins Spiel zu finden. Auch im vierten Satz war ich noch nicht ganz im meinen Rhytmus.

Der fünfte Satz war dann einfach nur schräg. Auch weil ich mein Verletzung-Time-Out genommen habe, das mache ich sonst nie.»

Roger Federer über den Sieg gegen Stan Wawrinka:

«Ich fühle mich echt komisch. Ich habe auf die Anzeigetafel geschaut und gedacht: Ist es jetzt wirklich vorbei, habe ich wirklich gewonnen? Es fühlt sich so unrealistisch an, gegen Stan zu spielen und dann sogar zu gewinnen. Ich kann mich noch gar nicht richtig freuen, weil ich weiss, wie viel der Finaleinzug ihm bedeutet hätte. Für mich ist es einfach wunderschön, jetzt im Final zu stehen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit kommen würde.»

Die letzen Duelle von Federer und Wawrinka bei Grand-Slam-Turnieren: