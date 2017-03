Valverde krönte seine nahezu perfekte Leistung in der einwöchigen Rundfahrt in Katalonien am Sonntag mit seinem dritten Etappensieg. Am Schlusstag liess er in Barcelona auf dem Hügel Montjuic dem Kolumbianer Jarlinson Pantano und dem Franzosen Arthur Vichot im Sprint nach 138,7 Kilometern keine Chance.

Zuvor hatte Valverde bereits am Mittwoch die Bergetappe nach La Molina sowie am Freitag die Bergankunft in Lo Port/Tortosa für sich entschieden. Dabei schuf der Spanier, der im Februar auch die Andalusien-Rundfahrt gewonnen hatte, vom Team Movistar auch die Differenz gegenüber seinem Landsmann Contador sowie dem Briten Chris Froome. Der letztjährige Tour-de-France-Sieger, der vor der Katalonien-Rundfahrt ein Trainingslager in Südafrika absolvierte, brach am Samstag bei nass-kalten Bedingungen komplett ein und verlor über 26 Minuten auf die Spitze.