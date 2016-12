Damit kehrt die Rundfahrt nach sechs Jahren in den nördlichsten Kanton der Schweiz zurück. Ein Start-Ziel-Gelände der Etappen wird beim neuen Fussball-Stadion "LIPO Park Schaffhausen" sein, das im Februar eröffnet wird.

Eine Etappe soll in der Altstadt beginnen. An einem der beiden Tage soll es einen Rundkurs in der Region Schaffhausen geben mit mehreren Zieldurchfahrten. Der genaue Streckenplan der Tour de Suisse wird am 2. März 2017 vorgestellt.

Bislang ist bekannt, dass das Startwochenende der 81. Austragung der Tour de Suisse (10./11. Juni) zum dritten Mal in Folge in der Region Zug (Cham) stattfindet. Als weitere Stationen stehen Menziken AG, La Punt und Zernez im Engadin, Villars-sur-Ollon und Bex im Waadtland sowie Bern fest.

Zudem ist erneut ein Abstecher zum Rettenbachgletscher oberhalb der österreichischen Skistation Sölden geplant.