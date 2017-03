Stancescus erzwungener Abgang öffnet nun die nächste Baustelle. Wer soll sein Nachfolger werden? Und wie sieht das Anforderungsprofil aus? Der neue, ideale Einzelrichter sollte – unter Berücksichtigung der aktuellsten Entwicklungen – also möglichst keine noch aktiven Eishockey-Spieler kennen, möglichst nicht in einer Stadt wohnen, in welcher ein NLA-Eishockeyklub beheimatet ist, und möglichst auch nicht selber Eishockey gespielt haben. Viel Spass bei der Suche.

Es entbehrt sowieso nicht einer gewissen Ironie, dass nun ausgerechnet der HC Lugano wegen eines «Beziehungsdelikts» auf die Barrikaden geht. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass der amtierende Schiedsrichter-Chef Beat Kaufmann jahrelang für die «Bianconeri» spielte und später zur deren Führungsetage gehörte. Immerhin ist Kaufmann clever genug, dass er und seine Schiedsrichter-Crew kaum einmal in Gefahr geraten, in die Nähe eines vermeintlichen Interessenskonflikts zu geraten. Aber die ganze Konstellation zeigt, wie es um die Schweizer Eishockey-Justiz steht. Statt mit einer klaren Linie und starken Persönlichkeiten aufzutrumpfen, macht man sich das Leben mit schwer nachvollziehbaren Urteilen, liederlicher Arbeit und einem gerüttelt Mass an Naivität selber schwer.