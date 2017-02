Fakt ist, dass Feuz auch im zweiten Abfahrtstraining gezeigt hat, dass mit ihm zu rechnen sein wird am Samstag. Nach Bestzeit am Dienstag fuhr er gestern auf Rang zwei. Es sind Indizien dafür, dass er nicht blufft. «Ich bin ganz zufrieden mit meinen bisherigen Fahrten», sagt Feuz dieses Mal ohne Sonnenbrille. Seine Augen funkeln zuversichtlich. Unsicherheit ist nicht zu erkennen.

Die Frage ist, ob Feuz, der am Tag der Abfahrt seinen 30. Geburtstag feiert, seine Coolness behalten kann. In der Regel wäre die Antwort einfach. Beim Emmentaler hat man das Gefühl, dass ihn nichts aus der Ruhe bringen kann.

Doch ausgerechnet bei der Aufarbeitung der Super-G-Resultate war aus dem Umfeld der Schweizer Trainer Beunruhigendes zu erfahren. Sie vermissten die nötige Überzeugung bei den Athleten, um an einer WM eine Medaille zu gewinnen.«Keiner hatte die Coolness, die es braucht», sagte Speedchef Sepp Brunner dem «Tages-Anzeiger».

Keine Schlafprobleme

War der Erwartungsdruck, der besonders an einer Heim-WM fast schon unheimliche Dimensionen annimmt, zu hoch? Verlor ausgerechnet Pokerspieler Feuz den Glauben an seine Stärken? War die Nervosität plötzlich zu gross?

Feuz sagt: «Ich kann in der Nacht vor den Rennen eigentlich immer am besten schlafen. Wir dürfen vor vielen Menschen das tun, was wir lieben. Wer nicht schlafen kann, macht etwas falsch.» Die Nervosität ist also kein Problem. Feuz sagte aber auch schon: «Ich bin ein Typ, der sich am Start pushen muss, um richtig ins Rennfeeling zu kommen. Weil ich fast zu ruhig und entspannt bin.»