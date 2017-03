Wo hängt eigentlich Ihre Gold-Medaille?

Bis jetzt liegt sie einfach rum. Ich musste sie viel mitnehmen an Termine und Events. Darum liegt sie auf einem Tisch mit den anderen Medaillen und wird vorab ein- und wieder ausgepackt.

Erhält ein Olympiasieger nur eine einzige Medaille?

Ja, es gibt nur eine. Und sie hat tatsächlich schon eine Beule. Sie ist mir nach dem Rennen beim Umziehen für die Schlussfeier auf den Boden gefallen. Nun hat sie oben eben eine richtig fette Beule. Aber eine Mountainbike-Medaille muss ja ein bisschen «leben». Ich sperre sie garantiert nicht in einen Safe. Meine Tochter trägt sie auch ab und an rum. Das wichtigste ist ja der symbolische Wert.

Wie verändert einen ein Olympiasieg?

Es braucht Zeit, um alles zu realisieren. Aber verändern? Ich denke nicht gross. Ich durfte ja auch schon andere Grosserfolge feiern. Darum ist der Unterschied gar nicht so gross. Was natürlich stimmt: Wer nach 16 Jahren ein derart grosses Ziel erreicht, spürt einen gewissen Druckabfall.

Finanziell dürfen Sie sich sicher über einen gewissen Olympia-Gold-Bonus freuen.

Das stimmt. Ich beklage mich bestimmt nicht. Aber eben: Ich war vorher nicht ein «Niemand». Grösser ist der Unterschied beispielsweise für meine schwedische Teamkollegin Jenny Rissveds. Sie wurde aus dem Nichts Olympiasiegerin. Für sie verändert sich nun natürlich viel mehr. Auch finanziell.

Haben Sie denn schon vom Olympiasieg geträumt, als sie erstmals aufs Bike sassen?

Ich habe als kleiner Bub nicht angefangen zu biken mit dem Gefühl: «Ich will mal grosse Rennen gewinnen.» Klar wollte ich mich auch messen mit anderen Kindern. Aber ich hatte vor allem Spass. Und nicht das Gefühl, ich müsse Profi werden.

Wann kam dieses Gefühl?

Es war ein Prozess. Über eine Kinderserie durfte ich in ein sogenanntes «Sieger-Lager», die besten fünf waren dort dabei. In diesem Lager kam Thomas Frischknecht als Gast vorbei. Da habe ich realisiert: Ok, der hat den Beruf Mountainbikefahrer. Und ich bekam ein Autogramm.

Wie alt waren Sie da?

Etwa 12 Jahre alt. Auch mein Bruder, der zwei Jahre älter ist, fuhr Rennen. Als er in die Lehre kam, merkte er, dass die Zeit für Rennen und Trainingslager plötzlich knapp wurde. Ich sah also bei ihm, dass man sehr viel Zeit opfern muss, wenn man die Rennen auf einer professionellen Basis ausüben will. Und irgendwann die Frage kommt: Was will ich?

Sie haben also von ihm profitiert.

Genau. Ich wusste relativ schnell: Entweder richtig oder gar nicht. Mein Bruder hat den anderen Weg gewählt, beruflich Karriere gemacht. Ich habe mich für den Sport entschieden.