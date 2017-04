Ein Manager eines anderen NLA-Klubs hat schon etliche Unfälle in seinem Stadion erlebt. Alle nicht gravierend, also ohne bleibende Schäden, weshalb der Klub nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Gleichwohl vertritt er den Standpunkt: «Im Eishockey besteht keine Veranstalterhaftung. Wer ein Eishockeyspiel besucht, nimmt das Risiko in Kauf, von einem Puck getroffen zu werden.» Nur: Im Gegensatz zur nordamerikanischen NHL wird in der Schweiz weder auf dem Ticket noch auf der Videoleinwand auf das Risiko hingewiesen.

Und was ist mit dem fehlenden Schutz in Lugano? Ist dieser tatsächlich regelkonform? «Ja», sagt der Manager. «Denn die Reglemente sind nicht rechtsverbindlich.» Wofür stellt die Liga überhaupt Reglemente auf, wenn sie eh nicht rechtsverbindlich sind? Das soll noch einer verstehen!