Offensichtlich war Regula Hulliger nie richtig im Team integriert?

In einer Sportart wie OL sind alle Kadermitglieder letztlich Einzelsportler. Das Team ist eine Zweckgemeinschaft. Damals mit dem ganz klaren Ziel, die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Heim-WM 2003 in der Schweiz zu schaffen. In jedem Team gibt es eine Hackordnung. Es ist für eine Athletin nicht immer einfach, sich da einzuordnen und sich dabei auch richtig einzuschätzen. In unserem Team hatten wir gemeinsame Regeln formuliert, die wir leben wollten. Diese Regeln waren für alle gleich.