Wehrlein wird durch den Italiener Antonio Giovinazzi ersetzt, den Ersatzfahrer von Ferrari.

Wehrlein hatte sich im Januar bei einem Show-Rennen in Miami, dem so genannten "Race of Champions" bei einer Kollision mit Felipe Massa eine Rückenverletzung zugezogen. Wegen der Probleme hatte er bereits auf die Teilnahme am ersten Teil der Testfahrten in Montmelo verzichten müssen.