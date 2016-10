Von Position 2 startete Tom Lüthi hervorragend. Der Berner übernahm sofort die Spitze vor Moto2-Titelverteidiger Johann Zarco aus Frankreich und Franco Morbidelli. Der Italiener konnte als einziger Fahrer das Tempo von Lüthi zunächst mitgehen, während WM-Leader Zarco noch hinter den Japaner Takaaki Nakagami an die vierte Position zurückfiel. Der Brite Sam Lowes, Lüthis Konkurrent um Rang 3 in der WM-Gesamtwertung, schied in der Anfangsphase durch Sturz aus.

Bis zur Rennhälfte konnte sich der konstant schnell fahrende Lüthi um eineinhalb Sekunden von Morbidelli absetzen. Dieser büsste einige Runden später Position 2 an Zarco ein, der sich danach auf die Verfolgung von Lüthi machte. Doch ganz schaffte der Franzose den Anschluss nicht mehr. Lüthi holte sich seinen dritten Saisonsieg nach Katar und Silverstone mit knapp vier Zehnteln Vorsprung vor Zarco. Morbidelli lag als Dritter um knapp sechs Sekunden zurück.

Lüthi wieder WM-Dritter

Im WM-Klassement baute Titelverteidiger Zarco seinen Vorsprung deutlich aus, da Alex Rins in Motegi ohne Punkte blieb. Der an der linken Schulter lädierte Spanier stürzte am Sonntag kurz nach dem Start und liegt vor den letzten drei Saisonrennen um 21 Punkte hinter Zarco zurück (201:222). Lüthi verbesserte sich in der Gesamtwertung an die dritte Stelle. Der nun 13-fache GP-Sieger (acht in der Moto2-Klasse) hat 179 Punkte auf dem Konto.

Raffin ohne Punkte

Jesko Raffin hatte am Samstag als 19. eines der besten Qualifyings der Saison abgeliefert. Zudem unterschrieb der Zürcher gleichentags einen Vertrag für zwei Jahre beim Schweizer CarXpert-Team. Im Rennen jedoch verpasste Raffin als 17. die Punkteränge um rund vier Sekunden.

Der Freiburger Robin Mulhauser schied in Japan früh aus. Dominique Aegerter erhielt nach seinem Teamwechsel für 2017 von seinem bisherigen Arbeitgeber keine Starterlaubnis mehr für die verbleibenden Rennen.

In der Moto3-Klasse holte sich der Italiener Enea Bastianini seinen ersten Saisonsieg. Der Honda-Fahrer triumphierte mit 17 Tausendstel Vorsprung vor dem bereits als Weltmeister feststehenden Südafrikaner Brad Binder (KTM). Dritter wurde der Japaner Hiroki Oni, der erstmals in seiner Karriere auf dem GP-Podest stand.

Motegi. Grand Prix von Japan. Moto2 (23 Runden/110,423 km): 1. Tom Lüthi (SUI), Kalex, 42:45,854 (154,9 km/h). 2. Johann Zarco (FRA), Kalex, 0,386. 3. Franco Morbidelli (ITA), Kalex, 5,863. Ferner: 17. Jesko Raffin (SUI), Kalex, 39,690. - Schnellste Runde: Morbidelli (3.) in 1:50,788 (156,0 km/h). - 30 Fahrer gestartet, 22 klassiert. - Ausgeschieden: u.a. Robin Mulhauser (SUI), Kalex.

WM-Stand (15/18): 1. Zarco 222. 2. Alex Rins (ESP), Kalex, 201. 3. Lüthi 179. Ferner: 11. Dominique Aegerter (SUI), Kalex, 71. 25. Raffin 11. 29. Mulhauser 4.

Moto3 (20 Runden/96,02 km): 1. Enea Bastianini (ITA), Honda, 39:24,273 (146,2 km/h). 2. Brad Binder (RSA), KTM, 0,017. 3. Hiroki Ono (JPN), Honda, 2,654. - Schnellste Runde: Nicolo Bulega (ITA/5.), KTM, in 1:57,218 (147,4 km/h). - 34 Fahrer gestartet, 27 klassiert.

WM-Stand (15/18): 1. Binder 269 (Weltmeister). 2. Bastianini 164. 3. Jorge Navarro (ESP), Honda, 143.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Australien auf Phillip Island am 23. Oktober