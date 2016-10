Malaysia kam 1999 als erstes Asien-Rennen ausserhalb Japans in den Formel-1-Kalender. Mittlerweile gibt es aber auch Rennen in Singapur, China und im Mittleren Osten, die Konkurrenz spürt man in Malaysia deutlich.

Seit 2014 sinkt deshalb vor allem die Zahl der internationalen Zuschauer am Sepang International Circuit konstant, die TV-Quoten waren 2016 an einem Tiefpunkt angelangt. Dazu kommt, dass Titelsponsor Petronas, ein staatliches Öl- und Gas-Unternehmen, von den Turbulenzen auf dem Ölmarkt schwer getroffen worden ist.