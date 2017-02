Irgendwie geht dabei fast vergessen, dass sie erst 23 Jahre alt ist. Weil sie das Slalomteam der Frauen von heute quasi allein begründet hat. Als Holdener 2010 in den Weltcup kam, hörte am Ende der Saison eine ganze Generation von Schweizer Technikerinnen auf. Von der jungen Frau wurde also früh sehr viel erwartet.

Trotzdem hat sie schon damals starke Leistungen gezeigt. Nur eben auch oft gezweifelt, weil es für sie keine Athletin gab, hinter der sie sich verstecken konnte. «Man vergisst oft, wie eindrücklich es ist, dass sie sich trotzdem so entwickelt hat», sagt Cheftrainer Hans Flatscher.

«Heute ist es viel einfacher, eine zweite Athletin in ihrem Schatten an die Spitze zu führen.» Weil Holdener nun da ist, wo für sie niemand war. «Es gibt noch Momente, in denen ich zweifle. Doch es ist anders als früher. Ich bin besser geworden, meinen Stärken zu vertrauen», sagt sie.

Bewiesen hat sie das gestern. Selbst als der Speaker alte Gefühle kurz heraufbeschwor. «Im Ziel fiel die ganze Anspannung weg. Die vergangenen Tage, die Zeit vor dem Rennen, das war sehr viel Arbeit für meinen Kopf», sagt sie. «Ich bin stolz, dass ich dem enormen Druck standhalten konnte.»

Sie hat die Reifeprüfung mit Bravour bestanden. Und ist mit zwei Medaillen der Schweizer WM-Star. «Ich bin stolz auf mich. Ich freue mich, jetzt einfach zu Hause zu entspannen.» Es sind verdiente Momente des Glücks nach einer langen Zeit des Zweifelns.