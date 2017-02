Wie es danach weitergeht, das steht für Delgado noch immer in den Sternen. In Basel fühlt er sich wohl, aber auch Barcelona, wo seine ältere Schwester Soledad (36) lebt, könnte er sich vorstellen.

Sein Herz aber zieht ihn zurück in die Heimat, heim nach Buenos Aires, Argentinien. Der Kopf jedoch sagt Nein. Zu gefährlich sei es geworden in den letzten Jahren. «Ich könnte dort leben, meine Frau auch. Aber meine Kinder nicht», sagt Delgado.

Das haben ihm die Weihnachtsferien in Argentinien gezeigt. «Wenn ich Nicolas sagte, dass er schnell aus dem Auto aussteigen und ins Haus gehen soll, fragte er: ‹Warum bist du so nervös?›» Delgado fürchtet sich vor der Kriminalität, vor Raubüberfällen. Buenos Aires sei nicht mehr, wie er es als Kind erlebte, als er in den Strassen Fussball spielte, ohne dass seine Mutter wusste, wo er sich rumtreibt.

Sicherheitsgurte anziehen?

So anders tickt seine Heimat, so anders ist Lateinamerika als die Schweiz. Das erlebte er am eigenen Leib, als er 2003 von den Chicarita Juniors zum FC Basel wechselte. «Als Südamerikaner kommst du in eine komplett fremde Welt, wenn du in die Schweiz kommst», erinnert er sich. Er war gerade 20 Jahre alt, als ihn der Schock traf.

Er brauchte seine Zeit, um sich an die «korrekte» Schweiz zu gewöhnen. Aber ohne Julio Hernan Rossi hätte er mit Sicherheit viel länger gehadert. «Wir waren damals fast rund um die Uhr zusammen. Das hat mir enorm geholfen», sagt der FCB-Spielmacher.