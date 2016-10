Der Name Kabashi war bisher nur Insidern bekannt. Das hat sich mit dem Aufgebot geändert. Plötzlich ist Kabashis Name in aller Munde. «Ich bin sehr stolz», lässt sich der Youngster auf der Webseite des FC Barcelona zitieren. «Ich habe zuerst gedacht, jemand würde mir einen Streich spielen. Aber dann habe ich herausgefunden, dass es wahr ist. Ich bin sehr glücklich.»

Noch glücklicher wäre er wohl gewesen, wenn er sich bei einem allfälligen Einsatz mit Ivan Rakitic, einem der Stars des Fanionteams seines FC Barcelona hätte messen können. Doch dazu wird es nicht kommen. Denn der Aargauer Rakitic fehlt den Kroaten wegen einer Verletzung bei der Partie gegen den Kosovo.

Das aggressive Werben des Kosovo

Das Aufgebot für Kabashi zeigt einerseits, welch grosses Vertrauen der Kosovo-Nationaltrainer Albert Bunjaki in den 16-Jährigen hat. Andererseits ist es aber auch Ausdruck davon, wie aggressiv der noch sehr junge Verband um Spieler mit kosovarischen Wurzeln buhlt. Denn Kabashi ist zwar im Kosovo – genauer in Skëndraj im Norden des Landes – geboren, wäre aber auch für Finnland spielberechtigt, wo er einen Teil seines Lebens verbracht hat.

Immer wieder sorgte das Gebahren des kosovarischen Fussballverbandes in den vergangenen Wochen und Monaten für Schlagzeilen in den Schweizer Medien. Zuletzt sorgte der im Sommer von den Young Boys zu Ingolstadt in die 1. Bundesliga gewechselte Florent Hadergjonaj in diesem Zusammenhang für Aufsehen. «Der Kontakt mit dem Kosovo war da, mit dem Verband, mit dem Trainer, sie versuchen alles», sagte der talentierte Schweizer U21-Nationalspieler gegenüber «blick.ch» und fügte an: «Für mich ist klar, dass ich meinen Weg mit der Schweizer U21 abschliessen werde. Was danach kommt, ist offen.»

Szenen vom Spiel gegen Finnland: