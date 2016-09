An den Start in der U18 gingen Severin und Julian Bersnak. Severin konnte sich in der Kategorie -50kg bis zum Kampf um den dritten Platz vorkämpfen. Obwohl er am Anfang dieses Kampfes in Führung lag, musste er sich nach einer guten Wurftechnik seines Gegners geschlagen geben. Somit beendete er das Turnier als fünfter und sicherte sich wertvolle Rankingpunkte für die Schweizer-Einzelmeisterschaft im November.

Julian startete erstmals in einer höheren Gewichtsklasse (-55kg). Dort gewann er zunächst alle Kämpfe und zog so in den Final ein. Nach einem ausgeglichenen Kampf musste er sich aber geschlagen geben und schloss das Turnier mit dem sehr guten zweiten Platz ab. Am Nachmittag starteten Dominic und Julian Bersnak in der Altersklasse U21. Hier lief es den beiden nicht nach Wunsch und sie schieden frühzeitig aus dem Wettbewerb aus.

Computerpanne sorgt für Unmut

Am Sonntag starteten die jüngeren Judokas, Yanis Bersnak in der U13 und Filip Mihajlovic (U15). Nach zwei Stunden Verspätung, wegen einer Computerpanne, startete Yanis Bersnak gut in seinen ersten Kampf, kontrollierte seinen Gegner lange und vermochte immer wieder, eine Wurftechnik anzusetzten. Leider reichte es nicht ganz für eine Wertung und so verlor er seinen ersten Kampf knapp mit der tiefsten Wertung Yuko. Seinen zweiten Kampf gewann er aber in kurzer Zeit mit einer Festhaltetechnik am Boden und startete danach motiviert in seinen dritten Kampf.