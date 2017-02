Mit 3:2 besiegte OneTouch am vergangenen Sonntag Atletico Bern an einem Turnier im Herrliberg. Damit sicherten sich die Fussballer den dritten Schlussrang, aber was noch viel wichtiger ist: Sie qualifizierten sich wieder für die Finalrunde des Indoor Soccer Cup, dem grössten Hallenturnier der Schweiz, das am 12. Februar ebenfalls in Herrliberg ausgetragen wird. Dieses Turnier haben sie letztes Jahr gewonnen.

Gegründet im Jahre 2010, dominiert OneTouch die Deutschschweizer Hallenturnierszene. Mit Adijan Keranovic, Shqiptar Hamdiu, Boris Dabic und Labinot Osmani bilden vier im Limmattal bekannte Gesichter den Kern des Teams: Während Keranovic aktuell bei YF Juventus spielt, standen letztere drei einst allesamt in den Reihen des FC Dietikon.

Das schöne Spiel

Der Name OneTouch ist bekannt und berüchtigt, schliesslich ist er Programm: Inspiriert vom spanischen Spielstil «Tiki Taka» begeistern die Spieler mit schnellen, direkten Passspiel, ansehnlichen Kombinationen und einer Menge Spielwitz. «Attraktiver, schneller Fussball ist uns wirklich wichtig. Der Spassfaktor ist dann umso grösser, die Zuschauer haben mehr Freude und gewinnen tun wir damit auch», begründet Dabic die Spielweise und muss dabei grinsen.