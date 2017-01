Termingerecht auf den Eiskletter-Wettkampf in Malbun ist auch der Winter eingetroffen, so dass die Athletinnen und Athleten in einer winterlichen Atmosphäre ihren Wettkampf austragen konnten.

Petra Klingler mit Start-Ziel-Sieg

Bereits nach der Qualifikation führte Petra Klingler (Bonstetten) die Rangliste deutlich an. Auch im Final kletterte Klingler wieder deutlich höher als ihre Konkurrentinnen und lies sich den Sieg nicht mehr nehmen. Zweite wurde Sina Götz (Mastrils) und Dritte Amira Künzli (Sargans).

Bei den Herren führten nach der Qualifikation Xander Werren (Schattenhalb) und Samuel Clavien (Siders) vor den beiden drittplatzierten Kevin Huser (Widen) und Lukas Götz (Mastrils). Im Final wurde es sehr spannend.

Huser, Werren und Götz erreichten dieselbe Höhe, so dass die Zeit entscheiden musste. Werren brauchte gut 5 Sekunden weniger als der Zweitplatzierte Götz. Huser brauchte nochmals knapp vier Sekunden länger und musste sich deshalb mit dem dritten Rang, aber immerhin noch auf dem Podest, begnügen.

Bereits in einer Woche geht es in Saas-Fee weiter. In der mit Eis präparierten Parkhausanlage werden die Schweizer Meisterschaften ausgetragen.