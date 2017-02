Torhüter im Hoch

In der zweiten Hälfte blieb die Partie umkämpft. Wettingen spielte die zweite Welle nicht so schlecht, erzeugte viel Druck. Aber Dietikon-Urdorf versuchte immer wieder, das Ganze zu unterbinden. Einige Aktionen waren am Rande der Legalität, einige Male liess sich aber Dani Eggenschwiler auch etwas gar leicht nach hinten fallen.

Währenddessen lieferten sich Crippa und Riechsteiner ein Privatduell. Welcher der beiden Torhüter hat am Schluss mehr Paraden auf dem persönlichen Konto? So könnte das Spiel, in welchen die beiden mitwirkten, geheissen haben. Crippa hatte am Schluss 53% abgewehrte Bälle, Riechsteiners Quote dürfte ähnlich hoch gewesen sein.

Eggenschwilers Sohn analysiert treffend

So blieb die Partie eng, kurz vor Schluss ging der HCDU mit dem Tor zum 18:17 erstmals in Führung, wurde dann aber doch wieder etwas zu nervös und vertändelte ein, zwei Bälle leichtsinnig.

Im letzten Angriff schaffte Wettingen bei angezeigtem Passivspiel die erneute Führung, welche aber Francesco Biffiger mit seinem dritten Treffer wieder ausglich. Die Partie endete 21:21, worauf Nils, Sohn von Wettingens Kreisläufer Marco Eggenschwiler wohl die passendste Analyse hatte. «Ich finde, das Unentschieden ist gerecht, oder?!» Ja, Nils, du hast recht.

Jan Sedlacek war mit der Partie seiner Schützlinge nur bedingt zufrieden. In der Defensive habe er gute Sachen gesehen. Dennoch ist noch immer nicht alles Gold, was glänzt. Die Angriffsauswertung - insbesondere die 1-gegen-1-Situationen mit dem Torhüter - müssen dringend verbessert werden. Denn die nächsten Gegner sind nicht gerade einfach.

Am 22. Januar kommt der HC Einsiedeln nach Dietikon in die Stadthalle und am 4. März reisen die Limmattaler nach Frauenfeld zum Ligafavoriten.