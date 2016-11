Am Sonntag waren gleich drei Dietiker Judokas am Start. In der Kategorie U18-Damen kämpfte die erst 14-jährige Yasmin Abbani -48kg. Nach einem verpatzten Startkampf, den sie knapp verlor, vermochte Yasmin den zweiten Kampf für sich zu entscheiden. Mit einer Wurftechnik und einer Festhaltetechnik am Boden besiegte sie ihre Gegnerin und stand damit im Halbfinal. Leider verlor sie diese Begegnung ebenfalls und erreichte so den guten fünften Platz.

Julian Bersnak konnte sich auch für die Kategorie Herren U21 -55kg am Sonntag qualifizieren und stand nach einem anstrengenden ersten Tag am Sonntag wieder auf der Startliste. Er startete hervorragend in seinen ersten Kampf und konnte diesen nach 30 Sekunden mit einer Fusstechnik (Waza-ari Wertung) und einem Seio-Nage (Schulterwurf) mit der Höchstwertung Ippon gewinnen. Den zweiten Kampf verlor Julian ganz knapp gegen den späteren Sieger und so musste er erneut in den Hoffnungslauf. Dort kämpfte er sich zielstrebig in den Halbfinal vor, wieder ging es um die Bronzemedaille. Nachdem er bereits mit zwei Yuko-Wertungen in Führung war schloss er diesen Kampf mit einer spektakulären Ura-Nage-Technik ab. Somit sicherte sich Julian auch am zweiten Turniertag die Bronzemedaille!

Als letzte Starterin des Judo Sportclub Dietikons ging Julia Krämer in der Kategorie Damen +63kg an den Start. Den ersten Kampf gewann sie mit einer Festhaltetechnik und im zweiten Kampf konnte Julia ihre Gegnerin mit einer Würgetechnik diskussionslos besiegen. Mit diesen zwei sensationellen Siegen konnte sich Julia für den Finalkampf qualifizieren. Den Finalkampf verlor sie zwar, durfte sich an ihrer ersten Schweizer Meisterschaft aber gleich die Silbermedaille umhängen lassen! Die Freude war gross im Team des JSC Dietikon!

Das Trainerteam ist denn auch sehr erfreut über die tollen Kämpfe und die guten Resultate seiner Athleten. Am späten Nachmittag machten sich dann die Judokas, ihre Trainer und die angereiste Fangruppe müde aber zufrieden auf den Heimweg.