Auch Angelo (U13) musste nach einer leichten Verletzung Forfait geben. Zur Freude der anwesenden Trainer konnte Leon Dervishaj (U13) an seinem ersten Wettkampf überhaupt einige gute Angriffe lancieren, musste sich seinen erfahreneren Gegnern aber auch geschlagen geben. Lediglich Leon Wilhelm (U13) konnte dank engagiertem Einsatz zwei Kämpfe gewinnen und platzierte sich auf dem guten zweiten Schlussrang.

Ebenfalls am vergangenen Wochenende wurde Julian Bersnak am Samstag für den Eurocup in Lignano (ITA) aufgeboten. Seinen ersten Kampf in der U21 -55kg an einem Europacup konnte Julian gegen einen Kämpfer aus Polen mit zwei Waza-ari-Wertungen für sich entscheiden. Im zweiten Kampf musste er in den Golden-Score und verlor dort äusserst knapp mit einem Shido (kleine Strafe).

Eine Woche davor, am Wochenende des 1. und 2. April waren unsere erfahrenen Athleten am internationalen 1000 Ranking Turnier in St. Gallen im Einsatz.

Im Athletikzentrum in St. Gallen starteten die U18 Kämpfer des JSC Dietikon bereits am Samstagmorgen. Während Cyrill Marcarini U18 -60kg seinen ersten Kampf unglücklich verlor und so vorzeitig aus dem Turnier ausschied, konnte sich Severin Bersnak in seiner Kategorie U18 -55kg gute Wettkampftechniken zeigen und schloss das Turnier auf dem guten 5. Schlussrang ab.