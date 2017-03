Danach kamen die Gäste immer besser in die Partie und hatten zahlreiche Torchancen. Doch es blieb zur Pause bei der knappen Führung. Nach Wiederanpfiff vergab der starke Zoran Nikic gleich drei gute Chancen zum 2:0. Nach einem missglückten Angriff der Schlieremer leiteten die Gäste einen Konter ein, Stojan Petkovic spielte den Ball im Strafraum quer zum freistehenden Stojanovic – 2:0 für Srbija.

Nun hatten die Gäste endgültig Oberwasser und kontrollierten die Partie. Die Schlieremer beschränkten sich aufs Kontern. Richtig gute Torchancen vermochten sie sich aber nicht zu erspielen – bis 20 Minuten vor Schluss, als Bucciarelli sich auf der rechten Seite schön durchsetzte und seinen Sturmlauf mit dem Anschlusstreffer abschloss. Nur noch 1:2 aus Sicht der Schlieremer.

Ein glücklicher Ausgleich

Kurz darauf hatte Gold Ire Omotayo noch eine Chance, doch sein Ball flog übers Tor. Dann war es auch schon wieder vorbei mit dem Schlieremer Sturmlauf. Die Partie flachte ab, und die 90 Minuten waren bald einmal um. Noch ein hoher Ball in den Strafraum von Srbija, den Bucciarelli aus der Luft abnahm, aber nicht richtig traf. Der Ball flog zwar in Richtung Tor, doch er schien zu hoch angesetzt. Plötzlich senkte er sich genau hinter Srbijas Torwart Danijel Jovanovic – und landete zur Überraschung aller im Netz. 2:2 für Schlieren in buchstäblich letzter Minute, denn kurz danach war Schluss.

«Klar, der Treffer war glücklich», gab Molinaro zu. «Aber wir sind viel gerannt und haben uns damit den Punkt verdient.» Molinaro wollte jedoch nicht verhehlen, dass seine Mannschaft über weite Strecken der Partie Mühe gehabt hatte. «Wenn man während der Vorbereitung nur ein Spiel gewinnt, macht sich auch eine gewisse Unsicherheit breit», sagte er. «Uns fehlt es an Selbstvertrauen.»

Umso wichtiger, dass die Schlieremer gegen das starke Srbija mindestens einen Punkt holen konnten. Denn damit bleiben die Limmattaler auf Rang 2 – mit drei Punkten Rückstand auf Leader Einsiedeln, dessen Partie von gestern Sonntag verschoben wurde. Die Schlieremer bleiben also dran – dank Bucciarellis Last-Minute-Treffer.