Im Sport fand er schon immer eine positive Ablenkung und Bestätigung, etwa im Fussball beim FC Räterschen oder im Tennisclub der VBZ. Deshalb beschloss Humbel vor zwei Jahren, einen Marathon zu bestreiten, und begann mit dem Training für die Halbmarathon-Distanz. Mithilfe einer Handy-App stellte er sich ein individuelles Trainingsprogramm zusammen. Für den Halbmarathon absolvierte er dreimal und für den Marathon viermal pro Woche Lauf-Einheiten zwischen 20 und 180 Minuten – und dies jeweils über eine Zeit von 16 Wochen.

Nicht einmal die Grippe bremst ihn

Im letzten Jahr sei er insgesamt 1246 Kilometer gerannt. Darin enthalten sind sechs Teilnahmen an Halbmarathon-Läufen in Zürich, Winterthur und Luzern sowie am Greifensee und Hallwilersee. Seine persönliche Bestzeit erreichte Humbel beim Halbmarathon in Greifensee. Für die 21 Kilometer benötigte er zwei Stunden und zwei Minuten.

Die 16-wöchige Vorbereitung für den diesjährigen Zürich Marathon begann für Humbel im November. Noch kurz vor Jahreswechsel flog der Schlieremer für zwei Wochen in die Ferien nach Ägypten. Auch in der Wüste habe er seine Übungen absolviert, so Humbel. An Silvester kam er zurück und nahm trotz Grippe am Neujahrs-Halbmarathon in Schlieren teil.

«Auf einem Laufband könnte ich nicht länger als 30 Minuten rennen. Es ist zu monoton», findet der Langstreckenläufer, der für seine Trainings entlang der Limmat joggt. Während eines Rennens würden bei ihm im Kopf verschiedene Filme ablaufen. Das lenke ihn ab vom reinen Joggen und er könne sich dabei entspannen, über sein Leben nachdenken oder gar eine Präsentation für seine Arbeit durchdenken, sagt Humbel.

Auf die Atmosphäre am Zürich Marathon freut er sich besonders. Der gegenseitige Respekt unter den Läufern sei eine schöne Belohnung. «Bei schönem Wetter ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass meine Ex-Frau mit unserer siebenjährigen Tochter mich mental unterstützen kommt», sagt Humbel. Auch Kollegen hätten zugesichert, ihn anfeuern zu kommen. Seine 87-jährige Mutter kann zwar nicht vor Ort sein, aber sie würde am Sonntag an ihn denken und stolz sein. Wenn er den Zürich Marathon geschafft hat, möchte der Schlieremer als nächstes Ziel den «Strongman Run Switzerland» in Angriff nehmen. Dort erwarten ihn 18 Kilometer und zusätzlich müssen 36 Hindernisse überwunden werden.