Gute Mannschaften können es. Gewinnen, auch wenn sie nicht so gut spielen, wie sie eigentlich könnten. Der HC Einsiedeln hat dem HC Dietikon-Urdorf aufgezeigt, wie das geht. Die Limmattaler hielten eine Halbzeit lang äusserst gut mit. Einsiedeln spielte unter seinen Möglichkeiten, das merkte man schon. Und dennoch hat es gewonnen. Doch der Reihe nach.

Furioser Start, danach abgebaut

Sieben Minuten waren in der Stadthalle Dietikon am vergangenen Mittwoch-Abend gespielt, als sich so manch ein Zuschauer verwundert die Augen rieb. 3:0 für Dietikon-Urdorf? Für den Underdog? Ja, so war es tatsächlich.

Die Gäste aus dem Kanton Schwyz schienen noch nicht richtig bei der Sache zu sein. Dennoch durfte man bei Dietikon-Urdorf nicht ganz zufrieden sein. Schon zwei technische Fehler und ein verworfener Siebenmeter - es sollten noch vier weitere folgen - standen zu Buche.

Das machte den Klosterdörflern Mut. Sie kamen besser ins Spiel, holten auf. Der Ausgleich folgte beim 4:4. In der Folge blieb das Spiel zwar spannend, weil es knapp war. Was die Zuschauer geboten bekamen, war aber eher Magerkost. Dietikon-Urdorf hatte in der Offensive nicht den nötigen Drive, um den massiven Abwehrverbund der Gäste zu durchbrechen.

Die Abwehr der Limmattaler hingegen scheint immer mehr an Stabilität zu gewinnen. Im Positionsangriff konnten die Einsiedler nicht gross auftrumpfen. Vielleicht lag das daran, dass der wurfgewaltige Janis Grisanovs nicht viel spielte oder aber dass die Defensive von Dietikon-Urdorf um Sebastian Röthlisberger sehr stark war.