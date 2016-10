Als der FC Dietikon am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Erfolg gegen Olten seine Misere von nur zwei Punkten aus vier Spielen beenden konnte, hatte Offensivallrounder Alfred einen grossen Anteil am Dietikoner Heimsieg. Der Nigerianer schoss Olten mit seinen beiden Toren innert zwei Minuten praktisch im Alleingang ab.

Und dies, obwohl er nach einer Muskelverhärtung noch immer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Trotzdem wurde er von Trainer Goran Ivelj in die Startelf beordert. «Alfred ist hier, um zu spielen. Wenn er fit ist und genügend Engagement an den Tag legt, ist er gesetzt», so Ivelj über Alfreds Rolle.

Alfred lief in seiner Karriere unter anderem schon für GC und Wohlen auf, zudem stellte er sein Können für ein halbes Jahr in Chinas höchster Spielklasse unter Beweis. Aber auch der Weltenbummler muss in der zweiten Liga inter immer hundert Prozent geben und darf sich nicht auf seinem Ruf als ehemaliger Profi ausruhen.