Die 9-Jährige wurde in der Kategorie ‚Formenlaufen / Farbgurte / Kinder unter 10 Jahren‘ Dritte. „Ich bin stolz auf Lia und freue mich, dass sie ihre Energie und Technik an so einem grossen Anlass abrufen konnte“, schwärmt ihr Trainer Ralf Sommerfeld, der ebenfalls in Köln dabei war.