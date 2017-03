Haidong Gumdo ist die traditionelle koreanische Schwertkampfkunst, welche vor über 1700 Jahren entstanden ist. Seit 2004 wird diese Kunst auch in der Schweiz unterrichtet. Mittlerweile gibt es über 12 Schulen in der Deutschschweiz von Bern über Luzern und Baar bis Zürich. An allen Schulen ist ein kostenloses Probetraining jederzeit möglich.