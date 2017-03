Die Gefühlslage bei den Schlieremerinnen war eindeutig am Samstagabend. «Ich bin ziemlich sauer auf mich selbst», meinte Captain Patrizia Dreyer nach dem Schlusspfiff in der Partie zwischen Schlieren und den Femina Kickers Worb. «Ich hatte drei Torchancen, aber keine davon nutzen können.»

Zwei von Dreyers vergebenen Torchancen waren hochkarätig. Bei ihrer ersten Möglichkeit in der 13. Minute drang Dreyer in den Strafraum der Worberinnen vor und zog ab, ihr Ball landete aber in den Armen von Worbs Torhüterin Carmen Baumann. Bei ihrer zweiten Gelegenheit nach etwas mehr als 20 Minuten setzte Dreyer Ball aus aussichtsreicher Position knapp über die Latte. Es war zu diesem Zeitpunkt die beste Chance in dieser Partie gewesen.

Dann allerdings kamen die Gäste immer besser ins Spiel. Nach einer halben Stunde feuerte Aline Guillet so etwas wie einen Warnschuss ab – der Ball flog knapp am Pfosten vorbei. Und nur vier Minuten später waren die Worberinnen ein erstes Mal erfolgreich, als Martina Frey eine hohe Flanke in den Strafraum zum 1:0 für die Gäste verwerten konnte. Die Schlieremer Verteidigung sah in dieser Szene alles andere als souverän aus. «Da haben wir uns taktisch völlig falsch verhalten», kritisierte Schlierens Trainer Robert Tonic.