Die Vorbilder der Mädchen sind aber nicht nur Stars, sondern auch Familienmitglieder. Zum Beispiel für Eleonora, deren Schwester in der B-Mannschaft spielt. Oder bei Adiam. Bei ihr war der Bruder der entscheidende Faktor, dass sie mit Fussball begonnen hat: «Ich habe ihm zugesehen und wollte auch spielen.» Bei der 13-jährigen Sabrina aus Dietikon war ihr Vater, Trainer Rionero, der Grund für ihren Entscheid, Fussball zu spielen, aber nicht nur. «Es macht einfach Spass, mit den anderen zusammenzuspielen», findet sie. Dieser Meinung ist auch die 13-jährige Katy. «Fussball besteht aus Teamwork», meint sie. «Und das gefällt mir an dieser Sportart am meisten.»

Was den Mädchen hingegen nur bedingt gefällt, ist der Fussball in der Halle. «Auf dem Rasen hat man mehr Platz», meint Katy. Auch Simone, Vlora und Noelia bevorzugen die Aussenplätze. «Man kriegt drinnen beim Rennen keine Luft», sagt Vlora. Und Noelia pflichtet ihr bei: «Die Luft in der Halle ist mühsamer.» Einzig die 14-jährige Anesa findet Hallenfussball toll: «Ich finde, es macht Spass.»

Für den Bellini-Cup haben sich die Mädchen einiges vorgenommen. «Wir wollen Erste oder Zweite werden», sagt Valentina selbstbewusst.