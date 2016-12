In der Curlinghalle in Urdorf laufen die letzten Vorbereitungen für die Mixed Doubles Curling Challenge. Diese wird ab morgen Freitag zum zweiten Mal ausgetragen. Das Spezielle am Mixed-Doubles-Modus: Jede Mannschaft tritt jeweils mit einer Curlerin und einem Curler an. «Dieses Jahr ist die Challenge in Urdorf sehr gut besetzt», sagt Daniel Maurer vom Vorstand des Curlingclubs Limmattal. So spielen mit Anastasia Bryzgalova und Alexander Krushelnitskiy aus Russland die amtierenden Weltmeister mit, ebenso die Vizeweltmeister Rui Wang und Dexin Ba, die aus China stammen.

Aus dem Ausland nimmt rund ein Dutzend Teams aus zehn Nationen teil. Doch auch die Schweiz, mit fünf Goldmedaillen an Weltmeisterschaften erfolgreichstes Land bei den Mixed Doubles, ist am Turnier gut vertreten. Gleich sieben nationale Teams messen sich auf dem Eis, unter ihnen auch das Team Bärn-Züri mit Michèle Jäggi und Mario Freiberger.

Im letzten Jahr haben die beiden im Final gegen die schwedischen Vizeweltmeister Noreen und Noreen gewonnen und im November am grössten Mixed-Doubles-Turnier in Bern den dritten Platz geholt. Freiberger, der gleichzeitig auch dem Vorstand vom Curlingclub Limmattal angehört, hat zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern das Turnier im letzten Jahr erstmals organisiert. «Als Mixed Doubles zur olympischen Disziplin für die Winterspiele in Pyoengyang 2018 erklärt wurde, gab es einen regelrechten Hype», erinnert sich Freiberger. «Da wollten wir das auch mal ausprobieren.»