Bis zur Pause konnten die Hausherren den Vorsprung weiter ausbauen und sich einen Zehn-Tore-Vorsprung herausspielen. 13:3 stand es. Was für eine erste Halbzeit! Wegen der starken Defensive konnte sich auch Torhüter Crippa einige Male auszeichnen. So etwas hatte man von den Limmattalern lange nicht mehr gesehen, schon gar nicht in dieser Liga. Doch würde das so weitergehen? Kann Volketswil nochmals zurückkommen und dem HCDU den Sieg doch noch entreissen? Das waren Fragen, die sich in der Pause stellten.

Kehrausspiel in Umgang zwei

Die Antwort auf beide Fragen ist Nein. Die Partie verkam zu einem Kehrausspiel. Volketswil konnte nicht, Dietikon-Urdorf musste nicht mehr. Der Vorsprung von zehn Tore schmolz nicht, aber vergrösserte sich auch nicht. Das freute auch Trainer Jan Sedlacek, dessen grösste Angst es wohl war, dass sich seine Mannschaft in sicherheit wägt und den Vorsprung doch noch vergeigen würde.

Aber so weit kam es eben nicht. Zu souverän trat das Heimteam dann auf. Daniel Imhof mit neun und Francesco Biffiger mit acht Toren waren die Topscorer auf Seiten des HCDU. Bei Volketswil trafen Matthias Vöhringer und Reto Hirzel je viermal. Am Ende stand

Dank diesem Sieg ist Dietikon-Urdorf wieder auf dem sechsten Rang zu finden. Es war ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Mannschaft nicht absteigen will. Am Mittwoch bereits steht die nächste Partie an. Einsiedeln ist der Gegner. Im Klosterdorf geht es ab 20:45 Uhr um Punkte. Für den Favoriten ist der Ligaerhalt so gut wie fix, was für Dietikon-Urdorf sicher kein Nachteil sein dürfte. (acr)