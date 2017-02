Eine enttäuschende Niederlage für die Hausherren. Nicht nur, weil sie in der ersten Runde der Playoffviertelfinals mit dem fünftplatzierten Herisau einen Gegner bekommen hatten, den sie in der regulären Saison zu Hause noch besiegt hatten. Sie hatten im Spiel gegen die Ostschweizer auch mehrere Gelegenheiten verpasst, vorentscheidend in Führung zu gehen.

Benz, Lukas Wittwer, Nicolas Gitonga und Dominik Hofstetter scheiterten nacheinander an Herisau-Goalie Raffael Zwissler und an ihrem Mangel an Präzision. «Wir haben es im Mitteldrittel verpasst, unsere Chancen zu nutzen», sagte Torhüter Wittwer. «Im Schlussdrittel hatten wir dann eine kurze Phase der Unkonzentriertheit.» Eine Phase, die sich fatal auswirkte: In gerade mal vier Minuten gelangen den Gästen drei Treffer, von denen zumindest einer nicht zwingend war: Den 4:4-Ausgleich erzielte Herisaus Lucas Rüesch mit einem Gewaltschuss fast von der Spielfeldmitte. «Bei manchen Gegentoren hatten wir einfach Pech», meinte Jonas Wittwer.

Genug Selbstvertrauen

Pech hatten die Limmattaler auch, dass das Schiedsrichtergespann in einigen umstrittenen Szenen zugunsten des Gegners entschied. So wurde Yannick Miller im Schlussdrittel gleich zweimal hintereinander gefoult, doch die Schiedsrichter liessen weiterlaufen. Wenige Minuten vor Spielende fiel dann Gitonga unter gegnerischer Einwirkung hin, und Lukas Wittwers Stock wurde weggeschlagen – auch nach diesen Szenen ertönte kein Schiedsrichterpfiff.

Die Gäste spielten taktisch sehr clever. Im ersten Drittel, als sie zweimal in Führung gegangen waren, und im Schlussdrittel verzögerten sie die Partie jeweils geschickt, indem sie sich vor dem eigenen Tor den Ball immer wieder zuspielten. «In diesen Szenen wussten wir, dass sie uns nicht gefährlich werden könnten», sagte Jonas Wittwer hinterher. «Aber im letzten Drittel ist uns dadurch viel Zeit verloren gegangen.»

Durch die Niederlage stehen die Limmattaler nun unter Zugzwang. Sie müssen am Samstag in Herisau gewinnen, wollen sie einen Tag später in Urdorf noch ein Entscheidungsspiel austragen. Sonst ist die Best-of-Three-Serie bereits verloren. Von Druck wollte Jonas Wittwer jedoch nichts wissen: «Wir waren unseren Gegnern über weite Strecken ebenbürtig, wenn nicht sogar besser als sie. Wir können aus dieser Partie viel Selbstvertrauen mitnehmen.» Man müsse im nächsten Spiel womöglich etwas weniger passiv agieren – und besser abschliessen. «Dann gewinnen wir auch.»