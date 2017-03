video: youtube/Fussballclub Dietikon

In der restlichen Spielzeit wogte die Partie hin und her, doch weder Baselbieter noch Limmattaler kamen zu Abschlussmöglichkeiten. Bei beiden Teams war das finale Zuspiel und die Entschlossenheit im Strafraum nicht gerade überragend.

Druckphase nach der Pause

In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit musste Dietikon «unten durch». Die Platzherren standen höher, zogen bereits im Mittelfeld ein Pressing auf und dominierten nun das Geschehen. Doch ausser vielen Eckbällen und hoch in den Strafraum geschlage­nen Bällen, die aber stets vom Innenverteidiger-Duo Tiago Ribeiro und Diego Miljkovic wegspediert wurden, konnte sich Liestal keine Einschussmöglichkeiten herausspielen. Das Angriffsspiel der Baselbieter war zu stereotyp.

Will man dem FC Dietikon einen leisen Vorwurf machen, so jenen, dass die Zürcher in den letzten 20 Minuten viele Kontermöglichkeiten nicht sauber genug herausspielten. «Wir hat­ten Chancen für das 2:0; dann hätten wir uns die nervenaufreibende Endphase er­spart», so Trainer Ively. In der Tat waren die letzten Minuten primär durch Foulspiele, Un­terbrüche und einer – nicht immer verständlichen – Kartenflut geprägt. Aber an der Tatsa­che, dass der FC Dietikon mit einer beeindruckenden Willensleistung zu einem verdienten Sieg kam, änderte dies nichts.