Mit einem Lead-Wettbewerb wurde die vierteilige Wettkampfserie der Zürcher Klettermeisterschaften in der Kletterhalle 6a-plus in Winterthur beendet. In den verschiedenen Kategorien nahmen knapp achtzig Athletinnen und Athleten aus weiten Teilen der Schweiz teil. Für die beiden einzigen Zürcher Siege sorgten die Zürcherin Alina Ring bei den Damen und Kevin Huser bei den Herren.