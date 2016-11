Die Geschichte mit Siegenthaler führte erst zu den Entlassungen von Sportchef Fredy Bickel und Geschäftsführer Alain Kappeler und nebenbei wurde ein Mann (Paul Meier als Bickel-Nachfolger) engagiert, der bereits vor seinem Jobantritt wieder entlassen war. Zum grossen Glück für YB verliess auch Siegenthaler in den Chaos-Tagen im September die Kommandobrücke.

Zurück zu Gostony. Dieser hat sich als YB-VR nicht nur um das Marketing gekümmert, sondern drängte auch in den Bereich Sport. Als Mitglied der Sportkommission soll er bei Verhandlungen schon mal Sportchef Bickel dazwischen gefunkt haben. Mit der Ernennung von Christoph Spycher zum Sportchef trat er aber aus der Kommission.

«Was soll daran interessant sein?»

Richard Gostony, stimmt es, dass Sie von YB zehn Prozent Provision kassieren? «Ich verstehe nicht, was an dieser Frage interessant sein soll. Es gibt dazu nichts zu sagen.» Aber Herr Gostony, ist es in Ordnung, dass im VR nur Sie eine Retro-Vereinbarung haben? «Jeder im VR hat seine Aufgabe. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man ein Mitglied mit einem Mandat betraut. Ausserdem beziehen jetzt neu alle Verwaltungsräte ein Honorar.»

Die Affäre Siegenthaler hat auch im YB-VR zu einem House Cleaning geführt. Die frühere Gemeinderätin Barbara Hayoz, Peter Marthaler und der Vereinspräsident Werner Müller traten Mitte November zurück. Einzig Gostony und Präsident Kienberger blieben unbeschadet. Wobei Kienberger dem Vernehmen nach von den Besitzern Andy und Hansueli Rihs zum Verbleib überredet werden musste.

Aufgefüllt wurde der Verwaltungsrat mit Nachwuchs-Chef Ernst Graf, Georges Lüchinger und Georg Wechsler. Die beiden Letzteren sind Vertraute der Rihs-Brüder. Lüchinger kommt aus dem St. Galler Rheintal, ist seit 2007 Kommunikationsleiter von Rihs’ Rad-Team BMC Racing. Wechsler gehört als Finanzexperte quasi zum Family Office der Rihs.