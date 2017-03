Der lang ersehnte Cup-Klassiker zwischen den Tabellenführern von Super League und Challenge League, dem FC Basel und dem FC Zürich, ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in dieser Saison. Der komfortable Vorsprung in der Meisterschaft und das frühe Ausscheiden in der Champions League machen diese Partie für den FCB zu einem Schicksalsspiel.