Wie die 96 000 Zuschauer im Camp Nou will ich Zeuge eines sporthistorischen Moments werden. Ja, Piqué und Neymar müssen Rot sehen. Ja, Mascherano foult penaltywürdig. Suarez lässt sich zu einer Schwalbe hinreissen. Für einmal ist mir das völlig egal. Denn Barça erfüllt mir an diesem Abend meinen Wunsch, vom Sofa aus Teil von etwas Aussergewöhnlichem zu werden. Am Ende haben die Zuschauer Tränen in den Augen. So weit geht meine einmalige Fanliebe nicht. Im Viertelfinal bin ich dann wieder gegen Messi. So viel Konsequenz muss sein.

Kontra: «Der Fussball wird trumpisiert»

Die Glorifizierung eines Triumphs, der nur aufgrund von betrügerischer Absicht zustande kam, ist beschämend.

Eines vornweg: Ja, die Aufholjagd von Barcelona war faszinierend. Und ja: Die Pariser sind selber schuld, wenn sie sich die Butter derart dilettantisch vom Brot nehmen lassen. Was mich im Nachgang am Triumph der Katalanen am meisten störte, war die Glorifizierung der Leistung, das Bemühen von Attributen wie «historisch» oder «magisch». Was war denn, bitteschön, geschichtsträchtig oder zauberhaft an der Schwalbe von Luis Suarez, die das «Wunder» erst ermöglichte.

Diese grobe Unsportlichkeit wurde im allgemeinen Freudentaumel geflissentlich übersehen. Ausgerechnet einer der unfairsten Sportler der Gegenwart, der bissfeste Stürmer aus Uruguay, gehörte zu den Hauptdarstellern dieses «Heldenepos». Unser Fussball-Nachwuchs wird sich bei nächster Gelegenheit auch theatralisch am Boden wälzen beim geringsten Körperkontakt. Ist ja legitim. Und man wird auch noch gefeiert dafür. Das erinnert entfernt an das, was derzeit ennet des grossen Teichs in den USA abgeht. Jedes Mittel ist recht, zum Erfolg zu kommen. Die Trumpisierung des Fussballs schreitet voran. Und wir klatschen Beifall.

Grössten Comebacks in der Champions League: