«This is Winterthur, not Basel!» Er könnte, wenn er wollte. Doch Mösli sagt: «Auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist: Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum FC Basel, weil dort richtig gute Leute am Werk sind. Der FC Basel zeigt: Wenn das, was man vermittelt, echt ist, hat man grosse Erfolgschancen.»

Und, Herr Mösli, noch immer Sozialist? «Ich weiss nicht. Ich mag solche Klischees nicht. Ich bin, wie ich bin. Das Problem von Ideologien ist: Man versucht sie über die Realität zu stülpen. Ich bin eher der Pragmatiker, der das Beste aus der Realität machen will.»

Auch die SVP ist willkommen

Bleibt noch diese Frage offen: Was ist nun mit der Hypothese von wegen SVP-Geld? Wäre es ein Verrat an der Kultur des FC Winterthur, wenn der neue Geldgeber des FC Winterthur aus der rechten Ecke käme? «Nein», sagt Mösli. «Wir sind schliesslich keine politische Kampforganisation, sondern ein Fussballklub. Und als solcher ist es unsere Pflicht, für eine möglichst breite Bevölkerung offen zu sein.

Wir machen keine Türkontrolle und fragen die Zuschauer, welcher Partei oder Religion sie angehören. Wir leben die Kultur der Solidarität gegen Diskriminierung. Ich kenne viele aus der SVP, die an unsere Heimspiele kommen und gut finden, was wir machen. Ausserdem machen wir keinen Wahlkampf. Aber wir melden uns in politischen Angelegenheiten zu Wort, wenn es um Integrationsfragen, Jugendkultur und Sicherheit geht.

Also Dinge, die uns entweder als Fussballklub oder unsere Werte und unsere Grundeinstellung betreffen. Stellen Sie sich vor: Der Diktator von Venezuela sieht sich als Linker. Aber ich hätte ein viel grösseres Problem, Geld von ihm anzunehmen als von einem SVP-Mann.»