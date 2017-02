Allerdings war das ganze ein ziemlicher Spiessroutenlauf. Eine erleichterte Einbürgerung gab es nicht. Breitfuss musste drei Jahre ohne Unterbruch im Land leben, konnte dann die Papiere einreichen. Die Mühlen mahlen in der südamerikanischen Bürokratie langsam. Nach sechs Jahren erhielt der junge Skifahrer 2015 seinen neuen Pass. Simon Breitfuss Kammerlander hiess er nun, weil in Bolivien auch der Mädchenname der Mutter zum Namen gehört.

Das Problem während der Warterei auf den Pass: Breitfuss konnte keine Rennen bestreiten. Auch das Training selbst war schwierig. In Bolivien gab es einzig auf dem Gletscher des knapp 5500 Meter hohen Chacaltaya einen Skilift. Dieser wurde aber 2009 aus Schneemangel eingestellt.

So bleibt nur der noch etwas höhere Berg Chaquini. Skilifte sucht man dort vergebens. Bis auf über 5000 Meter kommt man mit dem Auto, dann heisst es gut eine Stunde bis zum Schnee wandern und dann noch eine Stunde auf fast 6000 Meter hinauf. «5970 Meter über Meer gab unser GPS an, da kommst du schon ausser Atem», erzählt der 24-Jährige.

Immerhin erledigt sich die Präparation der Piste von selbst. Der Schnee hier oben fällt schnell zusammen, wird hart und bildet eine gute Unterlage. «Wir überlegten uns auch schon, dass wir Slalomstangen hochtragen könnten, um richtig zu trainieren», erzählt Trainer Rainer. Aber das war den Aufwand dann doch nicht wert. So bildet der Chaquini einfach eine Abwechslung im Trainingsalltag.

Nach dem Nationenwechsel fing im Dezember 2015 die Karriere Breitfuss Kammerlanders im norwegischen Hemsedal mit einem 80. Rang im FIS-Riesenslalom an. Doch es machten sich gleichzeitig Knieprobleme bemerkbar. Breitfuss biss auf die Zähne, aber wenig später gab es Beschwerden im anderen Knie.

Nach einer längeren Pause startete die Laufbahn dann im August 2016 so richtig in Südamerika. Von La Paz aus organisierte er zusammen mit Vater und Bruder einen Lada, um an der 4000 Kilometer entfernten Südamerika-Tour zu starten.

Es war ein Trip über 15'000 Kilometer in fünf Wochen. Mitten in der Atacama-Wüste – dem trockensten Ort der Welt – mussten sie das Öl wechseln. «Es war ein unglaublicher Trip, aber gut.» Praktisch von der Wüste an die WM – trotz erneuten Knieproblemen gab es einige FIS-Punkte: «Simon war wohl bei 50 bis 60 Prozent seines Könnens», urteilt Vater Rainer rückblickend.

So konnte das grosse Abenteuer Weltcup letzten Herbst in Sölden beginnen. Seither bestreitet Breitfuss Kammerlander alle möglichen Rennen, oft startet er aufgrund der FIS-Punkte als einer der letzten Fahrer. In 13 Weltcup-Einsätzen schied er siebenmal aus, dreimal wurde er Letzter, zweimal Zweitletzter, einmal Viertletzter. «Für uns ist das eine Trainingssaison», sagt er. Er müsse erst die Pisten kennenlernen. Nie zuvor besuchte er all die Weltcuporte.

Die Umstände machen es natürlich auch nicht leicht. Die finanziellen Ressourcen der Familie sind beschränkt. Übernachtungen in Hotels liegen nicht drin: «Die Saison kostet zu viel. Wir müssen uns etwas überlegen», sagen sie. Geld gibt es aktuell von Mama und Papa, dazu von kleinen Sponsoren wie der Kranfirma «Kammerlander». Der Vater verdient als Skitrainer noch etwas Geld und vielleicht gibt es bald vom bolivianischen Skiverband einen Zustupf. Ein Nebenjob für Sohn Simon kommt derzeit aber nicht in Frage – keine Zeit. «Die Leute glauben, wir geben auf. Aber wir geben nicht auf», sagen die beiden kämpferisch.