Marcel Hirscher gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den Weltmeistertitel im Riesenslalom. Justin Murisier fährt als bester Schweizer auf Rang 8. Morgen findet in St. Moritz der Frauen-Slalom statt. In unserem Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die Ski-WM wissen müssen.